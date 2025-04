Consultations politiques tenues entre l’Azerbaïdjan et l’Algérie

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le deuxième cycle des consultations politiques entre les ministères azerbaïdjanais et algérien des Affaires étrangères s’est tenu lundi dernier à Alger.

La délégation azerbaïdjanaise était dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, et la délégation algérienne était menée par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounes Magramane.

Au cours des consultations politiques, un échange de vues a eu lieu sur l’état actuel et les perspectives de développement des relations politiques, économiques, commerciales et interparlementaires. Les parties ont souligné qu’il existait de larges opportunités pour la coopération entre les deux pays en matière de pétrole, de gaz et d’énergie renouvelable.

Les possibilités d’expansion de la coopération mutuelle au sein des organisations internationales, y compris dans le cadre de l’ONU, de l’Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des non-alignés ont fait l’objet de discussions.

Yaltchin Rafiyev a informé la partie algérienne de la situation post-conflit et du processus de paix, ainsi que des travaux de restauration et de construction en cours dans les territoires libérés de l’occupation, du processus de déminage et du retour des citoyens azerbaïdjanais dans leurs terres natales.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales.

Le chef de la délégation azerbaïdjanais a également rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Les parties ont exprimé leur satisfaction du dynamisme de développement des relations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie, soulignant la nécessité d’étendre la coopération entre les deux pays en matière de politique, d’économie et d'investissement.

Yaltchin Rafiyev a visité le Musée national du moudjahid d’Alger.