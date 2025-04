Différents aspects de la coopération azerbaïdjano-onusienne font l’objet de discussions

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu ce lundi avec le Sous-Secrétaire général à l'État de droit et aux institutions chargées de la sécurité au Département des opérations de maintien de paix de l’ONU, Alexandre Zouev.

Au cours de l’entretien, les différents aspects de la coopération Azerbaïdjan-ONU, ainsi que la situation régionale et internationale ont fait l’objet de discussions. Il a été souligné que la coopération mutuellement bénéfique avec l’ONU, la participation active de l’Azerbaïdjan aux actions de cette organisation et ses contributions aux opérations de maintien de la paix de ladite organisation étaient louables et les perspectives dans ce sens ont été examinées.

La coopération très bien établie avec l’ONU dans l’organisation de haut niveau de la COP29, tenue en novembre 2024 en Azerbaïdjan, a été soulignée avec plaisir. L’accent a été mis sur l’importance des décisions prises lors de cette session.

L'importance de la coopération et du soutien dans les efforts de lutte contre la menace des mines, qui met en danger la vie et la santé de nos citoyens, le processus de retour digne dans leurs terres natales, ainsi que dans les efforts de paix et de reconstruction de notre pays, ainsi que dans les activités de déminage humanitaire, a été mise en valeur.

Un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt mutuel.