Le président de l’Assemblée suprême du Nakhtchivan reçoit l’ambassadeur de Hongrie en Azerbaïdjan

Nakhtchivan, 11 décembre, AZERTAC

Le président de l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, a reçu mercredi 11 décembre l’ambassadeur de Hongrie en Azerbaïdjan, Viktor Szederkényi.

Le président de l'Assemblée suprême a souhaité la bienvenue à l'invité et s’est dit enchanté de le voir à Nakhtchivan. Abordant le développement des divers secteurs de l'économie dans la république autonome, le président de l'Assemblée suprême a évoqué l’existence des possibilités pour le développement des relations économiques, éducatives et touristiques entre la République autonome du Nakhtchivan et la République de Hongrie. Il s’est déclaré convaincu que le déplacement de l’ambassadeur Viktor Szederkényi serait fructueuse de ce point de vue.

Ayant exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux, l'ambassadeur Viktor Szederkényi a souligné l'importance de développer les relations avec la République autonome du Nakhtchivan, marquant que les efforts seraient intensifiés dans ce domaine. Quant aux relations bilatérales entre les deux pays, l’ambassadeur a qualifié le développement de la République autonome du Nakhtchivan de facteur important dans la coopération.

Lors de la rencontre, les discussions ont également porté sur les perspectives de la coopération.