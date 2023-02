Une caricature honteuse de Charlie Hebdo

Bakou, 7 février, AZERTAC

Le magazine satirique « Charlie Hebdo », a, une nouvelle fois, créé, la polémique, ce mardi, après sa publication d'une caricature faisant référence aux récents séismes meurtriers ayant touché le sud-est de la Türkiye, selon l’agence Anadolu.

Dans une allusion quelque peu incohérente à la guerre en Ukraine et au soutien militaire de l'Europe à Kiev, le magazine dresse, dans sa caricature, le tableau d'un quartier détruit et de gravats. Le dessin est accompagné du titre « Séisme en Turquie » et du sous-titre « Même pas besoin d'envoyer de chars ». La caricature a suscité des milliers de réactions sur Twitter, condamnant la démarche du magazine visant à « faire le buzz » pour faire sa promotion.