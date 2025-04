Ilham Aliyev: Nous rejetons fermement toutes formes et manifestations de colonialisme

Bakou, 28 avril, AZERTAC

L’Azerbaïdjan a toujours mené une politique fondée sur les principes de respect mutuel et de développement conjoint. Malheureusement, l’un des principaux problèmes dont souffrent encore un certain nombre de pays du Sud global est la politique néocolonialiste menée par certains pays occidentaux. Nous rejetons fermement toutes formes et manifestations de colonialisme et considérons qu’un tel comportement, qui apporte des tragédies, de l’esclavage et des souffrances aux peuples, est inacceptable.

C’est ce qu’a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message aux participants à la conférence fondatrice de la Plateforme des ONG du Sud global.

« L'Azerbaïdjan est un pays qui adhère au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, respecte les systèmes politiques et les différences culturelles, ethniques et religieuses des peuples, et promeut constamment et fortement le dialogue interreligieux, intercivilisationnel et interculturel. Je suis convaincu que grâce à nos activités communes, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour nos peuples et un nouvel ordre mondial plus juste », a estimé le chef de l'État.