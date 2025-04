La compagnie aérienne AZAL lance des vols vers Chimkent

Bakou, 22 avril, AZERTAC

La compagnie aérienne Air Azerbaïdjan (AZAL) lancera des vols réguliers vers la ville kazakhe de Chimkent, à partir du 28 juin.

Les vols Bakou- Chimkent seront effectués les lundis, mercredis et samedis, et Chimkent-Bakou les mardis, jeudis et dimanches. Ces vols offrent aux passagers l’opportunité d’explorer le riche patrimoine historique et culturel de la ville.

Les billets sont désormais disponibles sur le site de la compagnie aérienne www.azal.az.