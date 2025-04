La compagnie aérienne AZAL lance des vols vers deux autres stations balnéaires

Bakou, 24 avril, AZERTAC

La compagnie aérienne nationale AZAL continue d'offrir aux passagers de plus larges possibilités de voyage dans le cadre de son programme de vols d'été. L’AZAL assurera des vols réguliers vers Tivat (Monténégro) le 28 avril et vers Batoumi (Géorgie) à partir du 2 mai.

Les vols vers ces stations balnéaires populaires seront effectués deux fois par semaine, vers Tivat - les lundis et jeudis, et vers Batoumi - les vendredis et dimanches.