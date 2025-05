La coopération économique avec les Émirats arabes unis au menu des discussions

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l'Économie Mikaïl Djabbarov a rencontré le ministre de l'Investissement des Émirats arabes unis, Mohammed Hassan Al Suwaidi, directeur général et PDG d'Abu Dhabi Development Holding Company.

Les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis ont été évoquées lors de l’entretien, et l'expansion du partenariat économique et commercial a été souligné. L’importance des investissements des Émirats arabes unis dans le secteur des énergies renouvelables en Azerbaïdjan a également été soulignée. Il a été indiqué que l'environnement commercial favorable de l’Azerbaïdjan, sa situation géographique stratégique, ses riches ressources ainsi que le développement rapide de l'industrie non pétrolière créent des opportunités attrayantes pour les investisseurs.

Les parties ont également examiné les possibilités de renforcer l'intégration économique entre les deux pays, d'établir de nouvelles relations de coopération et d'accroître les investissements mutuels.