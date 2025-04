La coopération entre l’Azerbaïdjan et la BERD au menu des discussions

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Finances, Sahil Babaïev, s’est entretenu avec une délégation conduite par Harry Boyd-Carpenter, directeur général du Sustainable Infrastructure Group de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Sahil Babaïev a souligné que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance au développement des liens avec la BERD, ajoutant qu’un certain nombre de projets avaient été mis en œuvre avec le soutien financier de ladite banque dans les secteurs public et privé dans son pays. Le ministre a également fait savoir que la diversification de l'économie, le développement des infrastructures publiques et l'application de projets d'énergie verte s’étaient développés.

Un échange de vues a eu lieu sur les projets mis en œuvre et prévus.

A son tour, Harry Boyd-Carpenter a dit que la stratégie de partenariat de la BERD pour l'Azerbaïdjan couvrant les années 2025-2030 avait été récemment approuvée et a déclaré que la stratégie était compatible avec les objectifs nationaux de développement de l’Azerbaïdjan.

Evoquant le partenariat efficace et de longue date avec l’Azerbaïdjan, le responsable de la BERD a affirmé que sa banque avait l'intention de continuer à soutenir l'économie azerbaïdjanaise.