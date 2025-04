La ministre iranienne des Routes et du Développement urbain attendue à Bakou

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Une délégation dirigée par la ministre iranienne des Routes et du Développement urbain, Farzaneh Sadegh, effectuera une visite de trois jours en Azerbaïdjan.

La ministre participera, du 8 au 10 avril à Bakou, à la réunion de la Commission intergouvernementale sur la coopération économique, commerciale et humanitaire entre l’Azerbaïdjan et l’Iran, selon l’agence de presse iranienne IRNA.

Lors de la réunion de la Commission, la situation actuelle et les perspectives de la coopération dans les domaines des transports, du transit, du pétrole et du gaz, de l’énergie et du commerce, ainsi que les moyens de résoudre les questions problématiques seront examinées.

Dans le cadre de la visite, il est également prévu que la ministre iranienne rencontre quelques responsables officiels.