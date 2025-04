La promotion des investissements mutuels avec l'Allemagne au menu des discussions

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l'Economie Mikaïl Djabbarov a rencontré des représentants d'entreprises allemandes qui sont en visite à Bakou.

Les discussions ont porté sur le climat d’investissement favorable aux activités des partenaires internationaux en Azerbaïdjan. Il a été souligné qu’en conséquence des réformes économiques continues, l’économie non pétrolière et les exportations augmentent d’année en année. Il a été indiqué que la stabilité macroéconomique et le développement du capital humain élargissaient les opportunités économiques de l’Azerbaïdjan.

Il a été souligné que l’expérience réussie de la coopération azerbaïdjanaise avec les entreprises allemandes stimulerait le développement des relations dans divers secteurs de l’économie. Les parties ont également discuté des projets mis en œuvre en Azerbaïdjan pour développer les énergies renouvelables et ont souligné le partenariat dans le secteur de l'énergie avec l'Union européenne.

Les discussions ont également porté sur la promotion des investissements mutuels en Azerbaïdjan et d’éventuels projets communs.