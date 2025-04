L’Azerbaïdjan et Israël discuteront de leur coopération en matière de transport

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev, a entamé une visite de travail en Israël.

En marge de son déplacement, Rechad Nabiyev devrait rencontrer la ministre israélienne des Transports et de la Sécurité routière de l'État d'Israël, Miri Regev, la ministre israélienne de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie, Gila Gamliel, et les représentants de l’Université de Tel-Aviv.

Au cours des rencontres, la coopération entre les deux pays en matière de transport, y compris la possibilité du transport des marchandises par route feront l’objet de discussions.