Bakou, 11avril, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et la Moldavie sont des partenaires stratégiques. La coopération entre les deux pays, notamment les relations agricoles se développement intensivement », a déclaré Medjnoun Mammadov, ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture, lors de la 6e réunion de la Commission intergouvernementale mixte azerbaïdjano-moldave de coopération économique.

Le ministre a souligné que des travaux de construction et de restauration étaient en cours dans les territoires libérés de l'occupation arménienne de 30 ans, ajoutant que c’était une priorité pour l’Azerbaïdjan.

Il a également fait savoir que le développement de l’agriculture dans son pays était l’une des principales orientations de la politique de l’État.

Selon lui, jusqu’à présent, 66 projets internationaux dans divers domaines ont été mis en œuvre entre l'Azerbaïdjan et la Moldavie, et six projets sont à l'étude.