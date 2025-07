Le Conseil économique azerbaïdjanais tient une réunion ordinaire

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

Le Conseil économique azerbaïdjanais a tenu, vendredi 11 juillet, une réunion ordinaire sous la présidence du Premier ministre Ali Assadov.

L'ordre du jour de la réunion a porté sur la structure des recettes qui constituent le budget de l'État et le budget consolidé pour 2026 et la période à moyen terme, les principales orientations de la politique des recettes et d'autres questions d'actualité.

Le ministre azerbaïdjanais des Finances, Sahil Babaïev, le ministre azerbaïdjanais de l'Economie, Mikaïl Djabbarov, et le ministre azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale, Anar Aliyev, ont présenté des rapports sur les questions budgétaires et financières.

Les membres du Conseil économique ont mené des discussions sur l’ordre du jour présenté.