Le Conseil économique tient sa réunion suivante

Bakou, 4 avril, AZERTAC

Le Conseil économique de la République d’Azerbaïdjan a tenu, sous la présidence du Premier ministre Ali Assadov, sa réunion ordinaire vendredi 4 avril.

Les questions prioritaires importantes pour l’économie nationale, notamment la formation d'un cadre macroéconomique et fiscal durable à moyen terme, le développement du secteur privé et l'augmentation des investissements privés, l'expansion du volume et de la géographie des exportations non pétrolières, et d'autres questions pertinentes, ont été discutées lors de la réunion.

Chahmar Movsumov, assistant du président de la République d'Azerbaïdjan en charge de la macroéconomie, a fait une présentation sur les questions macroéconomiques à l'ordre du jour. Les membres du Conseil économique ont eu des discussions approfondies sur les questions économiques présentées.

A l'issue de la réunion, des décisions ont été prises en tenant compte des propositions des membres du Conseil économique, et des instructions pertinentes ont été données aux ministères des Finances et de l'Economie.