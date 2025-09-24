Le cours du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte progression

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le pétrole azerbaïdjanais a connu une forte augmentation sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 71,22 dollars, après une hausse de 1,76 dollar, soit de 2,53 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).