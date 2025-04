Le développement des liens azerbaïdjano-moldaves au cœur des discussions

Bakou, 9 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu ce mercredi avec le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de la Moldavie, Sergiu Mihov.

Les aspects politiques, économiques, commerciaux, énergétiques et humanitaires de la coopération azerbaïdjano-moldave, les perspectives de développement des liens, ainsi que les questions régionales et internationales ont été discutés au cours de l’entretien.

Rappelant avec plaisir sa rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères moldave, Mihai Popșoi, dans le cadre de sa participation à la Conférence de Munich sur la sécurité, le ministre Baïramov a souligné l’importance de ces contacts et du mécanisme des consultations politiques dans le développement de la coopération bilatérale et multilatérale.

L’accent a été mis sur l’importance de l’expansion de la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que de l’utilisation des perspectives de développement sur le partenariat en matière de sécurité énergétique.

L’importance du rôle de la commission intergouvernementale mixte azerbaïdjano-moldave de coopération économique en termes de discussion des opportunités de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements a été mise en avant.

Le même jour, des consultations politiques ont eu lieu entre les ministères des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de la Moldavie. Les consultations politiques ont été menées par le vice-ministre azerbaïdjanais Samir Cherifov et le Secrétaire d'Etat moldave aux Affaires Etrangères, Sergiu Mihov.