Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
Bakou, 9 octobre, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais a enregistré une progression sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 70,08 dollars, après une augmentation de 0,21 dollar, soit de 0,3 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Cérémonie de clôture des IIIes Jeux de la CEI à Gandja MIS A JOUR
- 08.10.2025 [21:02]
L’Euronews consacre un reportage à la région azerbaïdjanaise d'Ismayilli
- 08.10.2025 [20:49]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Türkiye
- 08.10.2025 [19:51]
Le prix de l’or dépasse les 4 000 dollars sur les bourses
- 08.10.2025 [15:01]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 08.10.2025 [14:46]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 08.10.2025 [14:07]
La 3e édition des Jeux de la CEI s’achève aujourd’hui
- 08.10.2025 [11:01]
Clôture du XIe Salon international du livre de Bakou
- 08.10.2025 [10:37]
Le président du parlement croate est en visite officielle en Azerbaïdjan
- 08.10.2025 [10:11]
Un lutteur azerbaïdjanais décroche la médaille d’or aux IIIes Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [19:33]
Le Premier ministre hongrois termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:20]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:12]
Un fort séisme survenu dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
- 07.10.2025 [17:24]
Communiqué de la Présidence de la République
- 07.10.2025 [13:35]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame une visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [12:34]
L’équipe d’Azerbaïdjan de tchovgan remporte les Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [12:10]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 10 dollars
- 07.10.2025 [11:01]
Le président du Conseil du peuple du Turkménistan arrive en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [10:23]
Jeux de la CEI : 4 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 07.10.2025 [10:12]
Tabagisme : malgré le recul mondial, un adulte sur cinq reste dépendant
- 07.10.2025 [10:07]
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]