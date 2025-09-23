Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en faible diminution
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais s’est vu faiblement diminuer sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 69,46 dollars, après une régression de 0,07 dollar, soit de 0,1 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
