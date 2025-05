Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et irakienne discutent des questions régionales

Bakou, 7 mai, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en République d'Irak, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov s’est entretenu mercredi avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République d'Irak, Fuad Hussein.

Au cours de la rencontre, les questions de coopération bilatérale et régionale figurant à l'agenda entre les deux pays, notamment les perspectives de partenariats dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie, des transports, des communications, de la science, de la culture, de l'éducation et du tourisme, ainsi que la situation régionale et mondiale, ont fait l’objet de discussions.

Le rôle des relations historiques d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et l’Irak, ainsi que la proximité culturelle et traditionnelle entre les deux peuples dans le développement des relations ont été discutés. L’importance des contacts et des visites de haut niveau, des consultations politiques, dans l’élargissement de la coopération a été mise en valeur.

Les questions de sécurité régionale et internationale, la situation actuelle au Moyen-Orient, les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont également été discutées. Djeyhoun Baïramov a informé Fuad Husein des réalités de la région dans la période post-conflit, des travaux de restauration et de reconstruction, de déminage et des efforts de paix de son pays.

Au cours de la visite d'aujourd'hui, il a également été indiqué que la signature du mémorandum d'accord sur la coopération entre l'Université ADA et l'Institut de service diplomatique de la République d'Irak était un événement marquant dans l'élargissement de la coopération dans le domaine de l'éducation.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions actuelles figurant à l’agenda et des sujets d’intérêt mutuel.