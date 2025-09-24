Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont connu une hausse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 67,72 dollars, en progression de 0,09 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 63,52 dollars, après une augmentation de 0,11 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).