Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont augmenté sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 63,69 dollars, en hausse de 0,96 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 59,8 dollars, après une progression de 0,9 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).