Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont reculé sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 60,86 dollars, en baisse de 0,2 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 57,26 dollars, après une régression de 0,2 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).