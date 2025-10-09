Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
Bakou, 9 octobre, AZERTAC
Au marché boursier des matières premières COMEX de New York, le prix de l’once troy d’or a diminué de 11,5 dollars pour s’installer à 4 059 dollars.
Et celui de l’argent a constitué 48,62 dollars, après une baisse de 0,38 dollar.
