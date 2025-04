Les relations Azerbaïdjan-ASEAN au cœur des discussions

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré ce mardi le vice-ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamed Al Amin.

La coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays en matière d’économie, de commerce, de sécurité énergétique, d’énergie alternative, d’éducation et de tourisme, ainsi que les questions figurant à l’agenda régional et international ont été discutées au cours de la rencontre.

Les parties ont souligné l’existence des perspectives pour l’expansion de la coopération bilatérale azerbaïdjano-malaisienne. L’importance des contacts mutuels et du mécanisme des consultations politiques dans ce sens a été évoquée.

Les moyens de développement des relations Azerbaïdjan-ASEAN ont fait également l’objet de discussions. Les opportunités d’expansion de la coopération au sein des organisations internationales, y compris l’ONU, l’Organisation de coopération islamique (OCI), le Mouvement des non-alignés et le D-8, ont été abordées.

Il a été souligné avec plaisir que l’Azerbaïdjan accueillerait le Sommet de l’OCI à Bakou en 2026 dans le cadre de sa présidence de ladite organisation. Un échange de vues a eu lieu sur les questions de coopération dans le cadre de ce processus.

Le vice-ministre malaisien a félicité l’Azerbaïdjan pour la présidence réussie, l’excellente organisation de la COP29 et les réalisations obtenues.

Le même jour, des consultations politiques ont eu lieu entre les ministères des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de la Malaisie. Les consultations politiques ont été menées par le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elnour Mammadov, et le vice-ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamed Al Amin.