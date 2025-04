Leyla Aliyeva visite l'école Nguyên Dinh Chiêu à Hanoï

Hanoï, 21 avril, AZERTAC

En marge de sa visite au Vietnam, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a visité l’école Nguyên Dinh Chiêu à Hanoï.

Mme Leyla Aliyeva a pris connaissance de la condition d’apprentissage créée dans cette école.

Lors d’une rencontre qui s’est tenue ici, Leyla Aliyeva a donné des informations sur les projets de la Fondation dans le domaine de l'intégration sociale des personnes malvoyantes et de l'éducation inclusive en Azerbaïdjan.

Dans le cadre du soutien à l'éducation inclusive, Mme Aliyeva a remis un certificat de soutien financier de la Fondation Heydar Aliyev à l’école Nguyên Dinh Chiêu.

İl convient de noter que l'école Nguyên Dinh Chiêu a été fondée en 1982 avec pour mission d'offrir un enseignement aux enfants aveugles de Hanoï. Elle accueille actuellement près de 1.800 élèves, dont 131 élèves handicapés, pour la plupart issus de milieux défavorisés.

Les enseignants et le personnel de l'école enseignent non seulement les matières académiques, mais se consacrent également au développement d'un modèle d'éducation durable et centré sur l'humain. L'école a mis en place un système complet d'éducation inclusive, qui comprend l'enseignement du braille, des formations à l'orientation et à la mobilité, des compétences sociales et une orientation professionnelle.