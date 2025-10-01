Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

En phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA, le match entre le Qarabag FK et le FC Copenhague (Danemark), disputé à Bakou, s’est achevé.

La rencontre, qui s’est tenue au Stade de la République Tofig Behramov, s’est soldée par la victoire de l’équipe d’Aghdam sur le score de 2 à 0.

Les buts ont été marqués par Abdellah Zoubir à la 28ᵉ minute et par Emmanuel Addai à la 83ᵉ minute.

La rencontre a été arbitrée par le juge international néerlandais de la FIFA, Serdar Gözübüyük.

Avec 6 points, le champion d’Azerbaïdjan occupe la quatrième place du classement.

Avant cela, l’équipe azerbaïdjanaise avait battu le Benfica sur le score de 3 à 2 au Portugal.

Les hommes de Gourban Gourbanov disputeront leur prochain match le 22 octobre en Espagne face à l’Athletic Bilbao.