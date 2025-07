Nairobi abrite la 20ème Conférence ministérielle africaine sur l’environnement

Rabat, 16 juillet, AZERTAC

Au siège du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et sous le thème « Quatre décennies d’action environnementale en Afrique : réflexion sur le passé et imagination de l’avenir » les travaux de la vingtième session de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE-20) ont débuté aujourd’hui mercredi à Nairobi.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon Map, que le Royaume du Maroc est représenté à cette conférence, par une délégation conduite par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

Cette session, qui se poursuivra jusqu’au 18 juillet, constitue un moment clé pour dresser le bilan de 40 années de coopération environnementale régionale.

Elle offre aux ministres africains en charge de l’environnement l’opportunité d’examiner les défis émergents, d’identifier les opportunités d’action à l’échelle du continent, et d’explorer les voies de coopération pour porter les priorités de l’Afrique à l’échelle internationale.

En outre, les ministres et les experts examineront les progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions adoptées lors des dix-huitième et dix-neuvième sessions ordinaires et dixième sessions extraordinaires de la CMAE et identifieront les priorités environnementales de l’Afrique pour la période 2025 à 2027.

Les travaux de cette conférence seront sanctionnés par l’adoption d’une déclaration et un ensemble de décisions reflétant les discussions sur les différents points inscrits à l’ordre du jour.

Pour célébrer le 40e anniversaire de la CMAE, une session spéciale de haut niveau se tiendra le 18 juillet avec la participation de personnalités de haut niveau d’Afrique et du monde entier pour examiner la durabilité environnementale dans le continent.

La session spéciale devra également déboucher sur l’adoption d’une déclaration relative aux réalisations de la CMAE au cours des 40 dernières années et aux recommandations pour relever les défis environnementaux de l’Afrique à l’avenir.