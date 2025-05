Premières consultations politiques entre l’Azerbaïdjan et le Kenya

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Yaltchin Rafiyev a visité vendredi la République du Kenya, a-t-on appris auprès du service de presse du Ministère.

Dans le cadre de la visite, les premières consultations politiques ont eu lieu à Nairobi entre le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères et le ministère kényan des Affaires étrangères et de la Diaspora. Présidées par le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Yaltchin Rafiyev et le secrétaire principal du ministère kényan des Affaires étrangères et de la Diaspora Abraham Korir SingOei, les consultations ont porté sur les relations bilatérales politiques, économiques et commerciales, humanitaires et interparlementaires, ainsi que les questions de coopération sur les plateformes internationales.

Les parties ont également échangé sur les perspectives de développement des relations qui s’étaient formées au cours des 20 dernières années depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

L’état actuel de la coopération mutuelle dans les formats multilatéraux, en particulier dans le cadre de l’ONU et du Mouvement des non-alignés, a été hautement apprécié et les possibilités de son élargissement ont été discutées.

Au cours des consultations politiques, les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel ont également été évoquées.

Au cours de sa visite, le vice-ministre Yaltchin Rafiyev a été reçu par le Premier ministre de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora. Il a été souligné que les premières consultations politiques contribueraient à approfondir la coopération bilatérale et multilatérale existante.