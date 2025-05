Un vice-ministre iranien : L’Azerbaïdjan revêt une importance particulière pour nous

Bakou, 6 mai, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan revêt une importance particulière pour nous. Il existe des liens et des sentiments communs qui unissent les deux pays », a déclaré Saïd Khatibzadeh, vice-ministre et directeur du Centre d'études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères d’Iran, lors des débats organisés portant sur le thème « Les relations azerbaïdjano-iraniennes sur fonds de processus régionaux ».

Il a déclaré que ces derniers jours, une nouvelle étape a commencé dans les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Selon lui, la principale raison de cette étape est la visite du président iranien en Azerbaïdjan.

« Les obstacles artificiels entre les peuples iranien et azerbaïdjanais doivent être éliminés, et les relations doivent être portées à un niveau plus élevé », a souligné Saïd Khatibzadeh.