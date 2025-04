Une délégation parlementaire iranienne reçue au Milli Medjlis azerbaïdjanais

Bakou, 10 avril, AZERTAC

Le vice-président du Milli Medjlis, Ziyafet Asguérov, chef du groupe de travail sur les relations parlementaires Azerbaïdjan-Iran, a rencontré mercredi une délégation dirigée par Sodeif Badri, chef du groupe d'amitié Iran-Azerbaïdjan de l'Assemblée consultative islamique iranienne.

Evoquant les rencontres tenues par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev avec la ministre iranienne des Routes et du Développement urbain, ainsi qu'avec le conseiller du président iranien pour les affaires politiques, Ziyafet Asguérov a indiqué que ces rencontres jouaient un rôle important dans le développement des relations entre les deux pays. Le vice-président a souligné le développement dynamique des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Iran dans les domaines économique et culturel.

Sodeif Badri a souligné l’importance des rencontres qu’il a tenues en Azerbaïdjan. Il s’est dit convaincu que les visites mutuelles auraient un impact positif sur le renforcement non seulement des relations diplomatiques mais aussi parlementaires, et que les relations irano-azerbaïdjanaises se développeront sur la base des principes d'amitié et de respect mutuel.

Les parties ont également discuté d’autres questions d’intérêt mutuel.