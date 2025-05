Une mission gouvernementale de l’Azerbaïdjan visite le Népal

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Une mission gouvernementale de la République d'Azerbaïdjan, dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères Elnour Mammadov a effectué une visite au Népal du 30 avril au 2 mai.

Au cours de sa visite, Elnur Mammadov a été reçu par le président népalais Ramchandra Paudel et le Premier ministre Sharma Oli.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a tenu une rencontre bilatérale avec la ministre népalaise des Affaires étrangères, Arzu Rana Deuba.

Lors des entretiens, le Népal a hautement apprécié la mission gouvernementale de l’Azerbaïdjan.

Dans le cadre de la visite, les premières consultations politiques ont eu lieu entre le ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères du Népal. Les consultations politiques ont été menées par le vice-ministre des Affaires étrangères Elnur Mammadov et le secrétaire aux Affaires étrangères du Népal Amrit Bahadur Rai.

L'état actuel et les perspectives de coopération dans les domaines du développement des relations politiques bilatérales et multilatérales, économiques et commerciales, de l'énergie, du tourisme, de l'agriculture, de l'humanitaire et d'autres domaines ont été discutés lors des consultations.