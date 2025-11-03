8,2 % des travailleurs de l'UE sont menacés de pauvreté

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

L’édition 2025 du rapport « Chiffres clés sur les conditions de vie en Europe », publié en septembre, offre un panorama complet du mode de vie actuel des Européens. Cette publication aborde des sujets tels que la répartition des revenus et les inégalités, les ménages, l’intensité du travail et la garde d’enfants, ainsi que la santé, le handicap et les discriminations. Aujourd’hui, nous mettons en lumière les données relatives aux personnes qui travaillent mais sont exposées au risque de pauvreté, indique l’Eurostat.

Le risque de pauvreté ne touche pas uniquement les personnes vivant dans des ménages à faible intensité de travail ou les personnes sans emploi. En 2024, 8,2 % des personnes âgées de 18 ans et plus qui déclaraient avoir un emploi (salariées ou indépendantes) dans l’UE étaient exposées au risque de pauvreté. Cette proportion était nettement plus faible chez les femmes (7,3 %) que chez les hommes (9,0 %).

Parmi les pays de l’UE, le taux le plus élevé de personnes ayant un emploi et exposées au risque de pauvreté était de 13,4 % au Luxembourg. À l’inverse, le taux le plus bas était de 2,8 % en Finlande.

Dans 22 pays de l'UE, le taux de personnes actives exposées au risque de pauvreté était plus élevé chez les hommes que chez les femmes, la Roumanie affichant l'écart le plus important (8,1 points de pourcentage). En Allemagne, les taux étaient identiques pour les hommes et les femmes, tandis qu'en République tchèque, en Lettonie, à Chypre et au Luxembourg, ils étaient plus élevés chez les femmes que chez les hommes.