Bakou accueille le 3e Forum international de statistique

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Le 3e Forum international de statistique portant sur le thème « Les perspectives de développement des statistiques : le rôle des projets internationaux » a débuté à Bakou.

Tout d’abord, l’hymne national de l’Azerbaïdjan a retenti.

Les réformes et les perspectives de développement des systèmes statistiques nationaux, la mise en œuvre de la dernière version du Système national de rapport adopté par la Commission statistique des Nations Unies, le Programme comparaisons internationales d’après la parité de pouvoir d'achat des monnaies, et d’autres questions seront discutés lors du forum.

Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov a lu le message du président Ilham Aliyev aux participants au forum.

Il convient de noter qu'à la veille de la Journée mondiale de la statistique, le forum revêt une grande importance en termes de renforcement de l'image internationale de l’Etat azerbaïdjanais, de développement des relations mutuelles dans le domaine des statistiques, d'expansion de la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que de démonstration des réalisations de l'Azerbaïdjan dans les domaines socio-économique, culturel et politique.

Des délégations de haut niveau de 15 pays et de 10 organisations internationales, de représentants renommés de la communauté scientifique et d'experts sont présents à ce forum qui se terminera le 26 septembre.