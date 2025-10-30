Cambriolage au Louvre : cinq nouvelles interpellations en région parisienne

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Cinq nouvelles personnes ont été interpellées, mercredi soir, en région parisienne dans le cadre de l’enquête sur le spectaculaire cambriolage du musée du Louvre, survenu le dimanche 19 octobre, a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau, ce jeudi matin sur RTL.

Parmi les suspects figure l’un des membres présumés du “commando du Louvre”, identifié comme ayant été présent sur place lors du vol des huit joyaux de la couronne de France, d’une valeur estimée à près de 88 millions d’euros. « L’un d’entre eux était effectivement un des objectifs des enquêteurs, on l’avait dans le viseur. Il y a un ADN le concernant qui le lie de notre point de vue au vol », a précisé la procureure.

Les arrestations ont eu lieu à Paris et dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, notamment autour d’Aubervilliers, selon BFMTV. Si les perquisitions ont permis de recueillir de nouveaux éléments, aucun bijou n’a encore été retrouvé. « Les perquisitions n'ont pas permis de retrouver le butin, mais l’enquête rebondit », a indiqué Laure Beccuau, soulignant que “de briques en briques, l’enquête se resserre”.

Les cinq suspects, placés en garde à vue, devraient permettre de mieux comprendre le déroulement du casse et d’identifier d’éventuelles complicités. Ces interpellations ne découlent pas directement des déclarations des deux premiers suspects arrêtés le 25 octobre, déjà mis en examen pour “vol en bande organisée” et “association de malfaiteurs” et placés en détention provisoire.

Le vol du 19 octobre, qualifié par plusieurs responsables politiques de “casse du siècle”, avait été commis en pleine nuit, sans effraction apparente, au sein de la salle des joyaux du Louvre.

En moins de vingt minutes, un commando organisé avait neutralisé les systèmes de sécurité avant de s’enfuir avec les huit bijoux royaux, parmi lesquels un diadème en or, des broches serties de diamants et des pièces appartenant autrefois à la monarchie française.

L’affaire a provoqué une onde de choc nationale et un renforcement immédiat des dispositifs de sécurité dans les grands musées de France. (Agence Anadolu)