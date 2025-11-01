Chine : les astronautes de Shenzhou-21 entrent dans la station spatiale
Bakou, 1er novembre, AZERTAC
Les trois astronautes à bord du vaisseau spatial chinois Shenzhou-21 sont entrés dans la station spatiale du pays et ont rencontré un autre trio d'astronautes tôt samedi matin, entamant ainsi un nouveau cycle de transfert d'équipage en orbite.
L'équipage de Shenzhou-20 a ouvert l'écoutille à 04H58 (heure de Beijing) pour accueillir les nouveaux arrivants, selon l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (China Manned Space Agency, CMSA).
Les six membres d'équipage ont ensuite posé pour des photos de groupe, à l'occasion de la septième rencontre spatiale entre deux équipages dans l'histoire de l'exploration spatiale chinoise.
Ils vivront et travailleront ensemble pendant environ cinq jours afin de mener à bien les tâches et les travaux de transfert prévus, a indiqué la CMSA. (Xinhua)
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande
- 31.10.2025 [20:27]
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 2,1%
- 31.10.2025 [17:17]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite au Kazakhstan
- 31.10.2025 [15:51]
Le prix de l’or en hausse et celui de l’argent en chute sur les bourses
- 31.10.2025 [15:35]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 31.10.2025 [14:44]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en diminution
- 31.10.2025 [12:55]
Le 31 octobre, c’est la Journée mondiale des villes
- 31.10.2025 [11:23]
Pays-Bas : recul de l’extrême droite, essor du centre aux législatives
- 30.10.2025 [19:06]
La Chine lancera le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre
- 30.10.2025 [18:12]
Neuf familles s’installent dans le village de Vengli de la région d’Aghdam
- 30.10.2025 [17:08]
Cambriolage au Louvre : cinq nouvelles interpellations en région parisienne
- 30.10.2025 [16:05]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 30.10.2025 [15:23]
Les cours du pétrole poursuivent leur diminution sur les bourses mondiales
- 30.10.2025 [11:45]
Leyla Aliyeva assiste à la présentation du documentaire « Hirkan » à Guébélé
- 30.10.2025 [11:18]
Le prix du baril de pétrole azerbaïdjanais dépasse les 66 dollars
- 30.10.2025 [10:30]
L’Azerbaïdjan sera représenté par 9 judokas au Championnats d’Europe
- 29.10.2025 [20:25]
L’Azerbaïdjan et Oman discutent des questions relatives à leur coopération
- 29.10.2025 [17:14]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 29.10.2025 [16:33]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en forte baisse
- 29.10.2025 [15:12]
Le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré reçoit ses nouveaux résidents
- 29.10.2025 [14:36]
L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide
- 29.10.2025 [12:45]
Le prix de l’or en baisse et celui de l’argent en hausse sur les bourses
- 29.10.2025 [11:05]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Aghdam et à Aghdéré
- 29.10.2025 [10:41]
Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours
- 29.10.2025 [10:37]
Dakar : l’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias
- 28.10.2025 [17:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 28.10.2025 [16:43]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 28.10.2025 [16:31]