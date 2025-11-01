Chine : les astronautes de Shenzhou-21 entrent dans la station spatiale

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

Les trois astronautes à bord du vaisseau spatial chinois Shenzhou-21 sont entrés dans la station spatiale du pays et ont rencontré un autre trio d'astronautes tôt samedi matin, entamant ainsi un nouveau cycle de transfert d'équipage en orbite.

L'équipage de Shenzhou-20 a ouvert l'écoutille à 04H58 (heure de Beijing) pour accueillir les nouveaux arrivants, selon l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (China Manned Space Agency, CMSA).

Les six membres d'équipage ont ensuite posé pour des photos de groupe, à l'occasion de la septième rencontre spatiale entre deux équipages dans l'histoire de l'exploration spatiale chinoise.

Ils vivront et travailleront ensemble pendant environ cinq jours afin de mener à bien les tâches et les travaux de transfert prévus, a indiqué la CMSA. (Xinhua)