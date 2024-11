Déclaration de la présidence de la COP29

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

La présidence azerbaïdjanaise de la COP29 a publié une déclaration sur les résultats de la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Bakou.

L’AZERTAC présente le texte de la déclaration dans son intégralité :

« Tout au long de l’année, la présidence de la COP29 a œuvré pour un nouvel objectif de financement climatique juste et ambitieux, prenant en compte les besoins et les priorités des pays en développement.

Nous avons mené des consultations approfondies qui s’étaient prolongées jusqu’aux premières heures de la matinée. Nous avons donné à tous les groupes la possibilité de réagir au paquet de textes que nous avions publié hier matin et nous les remercions pour leur engagement constructif.

En tenant compte des points de vue exprimés lors des consultations et de ce que nous avons entendu des Parties lors du Sommet d’hier, nous avons publié aujourd’hui des textes mis à jour.

Ces textes forment un ensemble équilibré et rationalisé pour la COP29. La présidence de la COP29 exhorte les Parties à étudier attentivement ce texte, afin d’ouvrir la voie à un consensus sur les quelques options restantes.

En tant que premier reflet des indications des Parties, la décision sur le nouvel objectif collectif quantifié contient un appel à toutes les Parties pour travailler ensemble afin d'augmenter le financement des pays en développement pour l'action climatique provenant de toutes les sources publiques et privées à au moins 1,3 mille milliard de dollars par an d'ici 2035.

Cette décision inclut également l’objectif d’augmenter la mobilisation conjointe de 100 milliards de dollars par an pour l’action climatique des pays développés à 250 milliards de dollars d’ici 2035.

Nous continuerons à collaborer avec les Parties pour convenir collectivement des ajustements finaux aux quelques questions en suspens mais importantes.

Nous continuerons à travailler dur, de manière inclusive et transparente, pour faire pression sur toutes les Parties pour obtenir le résultat le plus ambitieux possible ».