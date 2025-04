Déplacement des voyageurs internationaux à Fuzouli

Fuzouli, 24 avril, AZERTAC

Un groupe de voyageurs internationaux faisant partie de l’élite de voyage de 30 pays à travers le monde, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Allemagne, de la Suisse, de la Pologne, des Pays-Bas, de la France, du Brésil, du Maroc, du Danemark, du Chili, du Portugal, de la Sierra Leone, du Rwanda, de la Syrie, de l’Inde, de la Serbie, de la Grèce, de l’Albanie, de la Türkiye, de la Slovaquie, de Singapour, de l’Italie, de l’Espagne, de l’Iran, du Cameroun, de la Chine, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, a entamé ce jeudi un voyage au Karabagh.

Tour d’abord, les membres du club de voyageurs NomadMania, sont arrivés à Fuzouli.

Les voyageurs ont pris connaissance de l’aéroport international de Fuzouli.

Ils ont été informés de l'aéroport international de Fuzouli et de son importance dans la relance du tourisme azerbaïdjanais dans les territoires libérés de l'occupation.

Il convient de noter que le groupe séjournera pendant trois jours dans le Karabagh et le Zenguézour oriental. Il y observera les vastes travaux de restauration et de construction en cours, les opérations de déminage, ainsi que les destructions et atrocités commises pendant la période d’occupation par l’Arménie.

Ce voyage joue un rôle exceptionnel dans la promotion des territoires libérés dans le cadre du « tourisme obscur ».