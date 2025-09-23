Donald Trump affirme que son pays connaît « un âge d’or »

New York, 23 septembre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump a affirmé que, depuis son retour à la présidence en janvier dernier, les États-Unis affichent une « économie florissante, des frontières sûres , des amitiés solides ». Les USA « connaissent un âge d’or » et nous réparons les dégâts économiques hérités de l’administration précédente, notamment une inflation galopante.

« Les cours de la bourse ont atteint un niveau record, nous avons multiplié par 40 les cours de la bourse », a-t-il affirmé, ajoutant que son pays est « le meilleur pays au monde pour les affaires ». D’ailleurs, a-t-il ajouté, « beaucoup des personnes présentes dans la salle investissent aux États-Unis ».