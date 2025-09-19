Donald Trump effectuera une visite en Chine

Washington, 19 septembre, AZERTAC

Le président américain Donald Trump se rendra en Chine au début de l'année prochaine.

Selon la correspondate spéciale de l'AZERTAC, le président américain a fait cette annonce sur le réseau social « Truth » concernant les résultats de son entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping.

Il a fait savoir que le président chinois viendrait aux États-Unis au moment opportun.

Les deux parties se rencontreront lors du Forum de coopération économique Asie-Pacifique prévu en Corée du Sud fin octobre.