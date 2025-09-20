Formule 1 : Course terminée pour les qualifications du GP d'Azerbaïdjan

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Les qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 ont pris fin.

Dix équipes ont disputé la course sur le tracé urbain de Bakou, long de 6 kilomètres.

Max Verstappen (Red Bull) a terminé premier, devant Carlos Sainz (Williams) et Liam Lawson (Racing Bulls).

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan se terminera le 21 septembre.