Villes et villages azerbaïdjanais libérés de l’occupation

À la suite de la contre-offensive réussie lancée par l'armée azerbaïdjanaise le 27 septembre au Karabagh, 5 villes, 4 bourgs et 286 villages ont été libérés de l'occupation arménienne jusqu'au 9 novembre. Jusqu'à présent, la ville de Djabraïl et 90 villages de la région, la ville de Fuzouli et 53 villages de la région, la ville de Zenguilan, les bourgs de Mindjivan, Aghbend, Bartaz et 52 villages de la région, le bourg de Hadrout et 35 villages de la région de Khodjavend, 3 villages de la région de Terter, la ville de Goubadly et 41 villages de la région, 9 villages de la région de Khodjaly, la ville de Choucha, 3 village de la région de Latchine, ainsi que quelques hauteurs stratégiques en direction d'Aghdéré et Mourovdagh, les hauteurs de Bartaz, Syghyrt, Chukurataz et 5 autres hauteurs anonymes à Zenguilan ont été libérés.

Le 10 novembre, le Président azerbaïdjanais, le Premier Ministre arménien et le Président russe ont signé une déclaration sur un cessez-le-feu complet et la cessation de toutes les opérations militaires dans la zone de conflit. Conformément à cette déclaration, les régions de Kelbedjer, Aghdam et Latchine doivent être restituées à l’Azerbaïdjan avant le 1er décembre 2020.

Selon la déclaration, la région d'Aghdam a été restituée à l'Azerbaïdjan le 20 novembre.

Ainsi, 73% du territoire occupé de la région d'Agdam, dont la ville éponyme, a été libéré.

Conformément à la déclaration tripartite, la région de Kelbedjer a été restituée à l'Azerbaïdjan le 25 novembre.

147 localités de la région, dont la ville de Kelbedjer, ont été libérées.

azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne :

Le 27 septembre

Les villages de Garakhanbeyli, Guervend, Horadiz et Youkhary Abdurrahmanly de la région de Fuzouli

Les villages de Böyuk Merdjanly et Nuzgar de la région de Djabraïl

Des hauteurs stratégiques en direction d’Aghdéré et de Mourovdagh

Le 3 octobre

Les villages de Sougovouchan et Talych de la région de Terter

Les villages de Mehdili, Tchakhyrly, Achaghy Maralyan, Cheybey et Gouydjag de la région de Djabraïl

Le village d’Achaghy Abdurrahmanly de la région de Fuzouli

Le 4 octobre

La ville de Djabraïl et les villages de Karkholou, Chukurbeyli, Youkhary Maralyan, Tchéréken, Dachkessen, Horovlou, Dedjal, Mahmoudlou et Djafarabad de la région

Le 5 octobre

Les villages de Chykhali Aghaly, Sarydjaly et Mezré de la région de Djabraïl

Le 9 octobre

Le bourg de Hadrout et le village de Sour de la région de Khodjavend

Les villages de Garadjally, Suleymanly, Efendiler et Guychlag de la région de Djabraïl

Les villages de Youkhary Guzlek et Görezilli de la région de Fuzouli

Le village de Tchaïly de la région de Terter

Le 14 octobre

Les villages de Garadaghly, Khatounboulag et Garakollou de la région de Fuzouli

Les villages de Bouloutan, Mélikdjanly, Kémertuk, Téké et Taghasser de la région de Khodjavend

Le 15 octobre

Les villages d’Ediché, Duduktchu, Edilli et Tchiragouz de la région de Khodjavend

Le village d’Arych de la région de Fuzouli

Le village de Dochoulou de la région de Djabraïl

Le 16 octobre

Les villages de Khyrmandjyg, Aghboulag et Akhoullou de la région de Khodjavend

Le 17 octobre

Les villages de Gotchahmadli, Tchimen, Djouvarly, Pirahmadli, Moussabeyli, Ichygly et Dédéli de la région de Fuzouli et la ville de Fuzouli

Le 18 octobre

Le drapeau azerbaïdjanais a été hissé sur le pont de Khoudaférin

Le 19 octobre

Les villages de Soltanly, Emirvanly, Machanly, Hassanli, Alikeykhanly, Goumlag, Hadjili, Göyertchinveyselli, Niyazgoullar, Ketchel Mammadli, Chahvelli, Hadji Ismayilli et Issagly de la région de Djabraïl

Le 20 octobre

Les villages de Havaly, Zernéli, Mammadbeyli, Hékéri, Chérifan, Moughanly de la région de Zenguilan et la ville de Zenguilan

et la ville de Les villages de Dördtchinar, Kurdler, Youkhary Abdurrahmanly, Garghabazar, Achaghy Veyselli et Youkhary Aïbassanly de la région de Fuzouli

Les villages de Safarcha, Hassangaïdy, Foughanly, Imambaghy, Chahvelli, Dach Veyselli, Aghtépé et Yarahmadli de la région de Djabraïl

Les villages d’Aghdjakend, Mulkudéré, Dachbachy, Gunechli (Norachen) et Tchinarly (Veng) de la région de Khodjavend

Le 21 octobre

Le bourg de Mindjivan et les villages de Khourama, Khoumarly, Saryl, Babaïly, Utchundju Aghaly, Hadjally, Guyrakh Mouchlan, Udgun, Tourabad, Itchéri Mouchlan, Melikli, Djahanguirbeyli et Baharly de la région de Zenguilan

Les villages de Balyand, Papy, Toulous, Hadjili et Tinli de la région de Djabraïl

Les villages de Guédjégözlu, Achaghy Seyidahmadli et Zerguer de la région de Fuzouli

Le 22 octobre

Les villages de Kollouguychlag, Malatkéchin, Kend Zenguilan, Ghenlik, Veligouloubeyli, Garadéré, Tchöpédéré, Tatar, Tiri, Emirkhanly, Gargoulou, Bartaz, Dellekli et le bourg d’Aghbend de la région de Zenguilan

Les villages de Sirik, Chykhlar, Mastalybeyli et Derzili de la région de Djabraïl

Les villages de Mollavélili, Youkhary Refedinli et Achaghy Refedinli de la région de Fuzouli

Le 23 octobre

Les villages de Dolanlar et Bunyadly de la région de Khodjavend

Les villages de Dag Toumas, Nussus, Khalafli, Minbachyly et Veyselli de la région de Djabraïl

Les villages de Venedli et Mirzahassanli de la région de Zenguilan

les villages de Zilanly, Kurd Mahryzly, Moughanly et Alagourchag de la région de Goubadly

Le 25-26 octobre

Les villages de Birindji Alybeyli, Ikindji Alybeyli, Rébend et Yénikend de la région de Zenguilan

Les villages de Govchoudlou, Sofoulou, Dagh Machanly, Kurdler, Hovouslou et Tchélébiler de la région de Djabraïl

Les villages de Padar, Efendiler, Youssifbeyli, Tchaïtoumas, Khanlyg, Sariyatag, Mollaburhan de la région de Goubadly et la ville de Goubadly

Le 28 octobre

Les villages de Birindji Aghaly, Ikindji Aghaly, Utchundju Aghaly et Zernéli de la région de Zenguilan

Le village de Mandyly de la région de Fuzouli

Les villages de Gazanzémi, Khanaghaboulag, Tchoullou, Gouchtchoular et Garaaghadj de la région de Djabraïl

Les villages de Qiyasly, Ebildjé et Qylydjan de la région de Goubadly

Le 30 octobre

Les villages de Khoudaverdili, Gourbantépé, Chahveledli et Khoubyarly de la région de Djabraïl

Les villages d’Aladin et Vejnéli de la région de Zenguilan

Les villages de Kavdadyg, Mémer et Mollaly de la région de Goubadly

Le 2 novembre

Les villages de Tchaprand, Hadji Issagly et Gochaboulag de la région de Djabraïl

Les villages de Déré Gilétagh et Böyuk Gilétagh de la région de Zenguilan

Les villages d’Ishygly, Mouradkhanly et Milanly de la région de Goubadly

Le 4 novembre

Les villages de Mirek et Kavdar de la région de Djabraïl

Les villages de Mechediismayilli et Séfibeyli de la région de Zenguilan

Les villages de Bacharat, Garakichiler et Garadjally de la région de Goubadly

Le 7 novembre

Les villages de Youkhary Veyselli, Youkhary Seyidahmadli, Gorgan, Utchundju Mahmoudlou, Gadjar et Divanalylar de la région de Fuzouli

Les villages Youkhary Mezré et Yanarhadj de la région de Djabraïl

Les villages de Gazyan, Balasoltanly et Merdanly de la région de Goubadly

Le village de Bechdéli de la région de Zenguilan

Les villages d'Atagout et Tsakouri de la région de Khodjavend

Les villages de Garaboulag et Mochkhmaat du district de Khodjaly

Le 8 novembre

La ville de Choucha

Le 9 novembre

Les villages de Gobou Dilagharda, Yal Pirahmadli, Youkhary Yaghlyvend, Dilagharda, Seyid Mahmoudlou, Alesguerli, Achaghy Guzdek, Govchalty, Mirzédjamally, Chékerdjik, Merdinli, Chykhly, Garamammadli, Dövletyarly, Hadjili, Husseynbeyli et Saradjyg de la région de Fuzouli

Les villages de Demirtchiler, Tchanagtchy, Medetkend, Syghnag, Chouchakend, Moukhtar et Dachalty de la région de Khodjaly

Les villages de Sousanlyg, Domi, Tough, Akakou, Azykh, Mets Taghlar, Salakétin, Zoghalboulag, Aragul, Taghavard, Böyuk Taghavard, Zerdanachen et Chéher de la région de Khodjavend

Les villages de Husseynalylar, Söyudlu, Achaghy Sirik, Galadjyg, Mollahassanli, Asguerkhanly, Youkhary Nusus, Achyg Mélikli, Niftalylar, Qerer et Tchelebiler de la région de Djabraïl

Les villages de Youkhary Mollou, Achaghy Mollou, Khodjik, Garamanly, Khendek, Hemzéli, Mahryzly, Hal, Ballygaïa, Oulachly, Tinli, Khodjahan, Boïounéker, Garagoïounlou et Tchéréli de la région de Goubadly

Les villages de Ketchikli, Ördekli, Sobou, Garagöz, Isguenderbeyli et le bourg de Bartaz de la région de Zenguilan

Les villages de Guléburd, Séfiyan et Turkler de la région de Latchine

Le 10 novembre

Selon la déclaration du Président de la République d'Azerbaïdjan, du Premier Ministre de la République d'Arménie et du Président de la Fédération de Russie, un cessez-le-feu et la cessation complète de toutes les opérations militaires ont été annoncés dans la zone de conflit du Haut-Karabagh. D’après la déclaration, la région de Kelbedjer sera restituée à l'Azerbaïdjan avant le 15 novembre, la région d'Aghdam avant le 20 novembre et la région de Latchine avant le 1er décembre 2020.

Le 20 novembre

Selon la déclaration tripartite signée le 10 novembre, la région d'Aghdam a été resituée à l'Azerbaïdjan. Ainsi, 73% du territoire occupé de la région a été libéré. Il est à noter que la région d'Aghdam est la plus grande des régions occupées par sa population. Elle compte 138 localités.

Le 25 novembre