France: Le nouveau gouvernement dévoilé sans grand changement
Bakou, 6 octobre, AZERTAC
Le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilé dimanche soir, par l’Elysée sans changement majeur.
De fait, la ministre de l’Education nationale Élisabeth Borne, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, ou encore le ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères Jean-Noël Barrot ont été reconduits à leurs postes.
La ministre de la Santé Catherine Vautrin, la ministre de la Culture Rachid Dati, et la ministre de l’Agriculture Annie Genevard conservent elles aussi leurs ministères.
L’Elysée annonce néanmoins l’arrivée de Bruno Le Maire à la tête du ministère des Armées, d’Éric Woerth au ministère des Territoires.
La secrétaire d’Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé est par ailleurs nommée porte-parole du gouvernement en remplacement de Sophie Primas.
Le nouvel Exécutif a été nommé ce dimanche alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu procédait à des consultations, depuis sa nomination le 9 septembre dernier.
Il venait ainsi remplacer François Bayrou, renversé par l’Assemblée Nationale après avoir échoué à recueillir le vote de confiance des députés. (Agence Anadolu)
