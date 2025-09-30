L'Assemblée générale de l’ONU a conclu son débat général

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est achevé lundi.

Dans son discours de clôture, Annalena Baerbock, la présidente de l'Assemblée générale, a précisé que 189 Etats membres y ont prononcé des discours, dont ceux de 124 chefs d'Etat et de gouvernement.

« Au début de cette semaine, nous avons qualifié les Nations Unies de maison de la diplomatie et du dialogue, se trouvant à la croisée des chemins, un lieu où nous nous réunissons pour avoir des discussions difficiles en des temps difficiles », a-t-elle déclaré, ajoutant « Si cette semaine de haut niveau en est une indication, cette maison remplit cette mission : les Nations Unies restent pertinentes ».

Selon Mme Baerbock, tout au long de la semaine, il y a eu des moments d'énergie - voire d'électricité - lors desquels les Etats membres ont ressenti la volonté collective de faire mieux, d'aller plus loin et de choisir la bonne voie à la croisée des chemins.

« Le débat général de cette semaine, marqué par des engagements forts et des paroles passionnées, a montré que nous sommes capables de trouver la force pour renforcer notre leadership commun, de trouver des solutions collectives et de prendre la bonne voie à la croisée des chemins », a-t-elle poursuivi. "Inspirons-nous de l'héritage de notre passé et osons bâtir un avenir meilleur, un avenir meilleur ensemble. Sans peur. Inébranlables. Unis". (Xinhua)