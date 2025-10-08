La 3e édition des Jeux de la CEI s’achève aujourd’hui

Chéki, 8 octobre, AZERTAC

La 3ᵉ édition des Jeux de la CEI, que l’Azerbaïdjan héberge pour la première fois, prend fin aujourd’hui.

Lors de cette dernière journée, les finales de gymnastique rythmique se tiendront à partir de 12h00 au Complexe sportif olympique de Chéki.

La cérémonie de clôture aura lieu ce soir à 19h00 au stade de Gandja.

Ouverts le 26 septembre, les Jeux ont réuni 1 624 athlètes provenant de 13 pays.