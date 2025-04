La 4e édition du Forum diplomatique d’Antalya lancée

Antalya, 11 avril, Gunel Karatepe, AZERTAC

La 4e édition du Forum diplomatique d’Antalya (ADF2025) a entamé ses travaux vendredi 11 avril.

Organisé sous le haut patronage du président Recep Tayyip Erdogan et par le ministère des Affaires étrangères de la Türkiye, le forum est placé cette année sous le thème : « Restaurer la diplomatie dans un monde fragmenté ».

Plus de quatre mille invités sont attendus au ADF2025, auquel devraient participer plus de vingt chefs d’État et de gouvernement provenant de plus de 140 pays à travers le monde. L’événement réunira également plus de soixante-dix ministres, dont les ministres des Affaires étrangères de plus de cinquante pays. En outre, des représentants d’environ soixante organisations internationales de haut niveau prendront part au forum de trois jours.

Cet événement devrait comprendre plus de cinquante sessions, au cours desquelles seront abordées des questions couvrant différentes régions du monde, notamment des sujets majeurs de l’agenda mondial tels que le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, l’aide humanitaire, la numérisation, la sécurité alimentaire et l’intelligence artificielle.