La Chine lancera le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Le vaisseau spatial habité Shenzhou-21 devrait être lancé vendredi à 23h44 (heure de Beijing) depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, indique l'Agence chinoise des vols spatiaux habités.

Les préparatifs pour la mission habitée Shenzhou-21 progressent de manière stable. La fusée porteuse Longue Marche-2F Y21, qui sera utilisée pour le lancement, va être remplie de propergol, a déclaré Zhang Jingbo, porte-parole de l'agence, lors d'une conférence de presse.

Selon le plan, après son entrée sur orbite, le vaisseau Shenzhou-21 adoptera un mode de rendez-vous et d'amarrage automatisés et rapides et prendra environ 3,5 heures pour s'amarrer avec le port avant du module central Tianhe, formant ainsi une combinaison de trois modules et trois vaisseaux, a précisé M. Zhang.

Selon M. Zhang, à l'heure actuelle, la qualité du vaisseau spatial et de la fusée est sous contrôle, l'équipage d'astronautes est en bonne santé, les installations et équipements du système au sol fonctionnent de manière stable, et la combinaison de la station spatiale est dans un état normal, remplissant toutes les conditions pour mener à bien la prochaine mission de lancement.

Les astronautes chinois Zhang Lu, Wu Fei et Zhang Hongzhang effectueront la mission spatiale habitée Shenzhou-21, et Zhang Lu en sera le commandant, d'après l'agence.

L'équipage de Shenzhou-21 mènera des expériences scientifiques en orbite impliquant des souris pendant son séjour dans la station spatiale, a annoncé jeudi l'Agence chinoise des vols spatiaux habités.

Quatre souris, deux mâles et deux femelles, seront transportées vers la station spatiale chinoise à bord du vaisseau Shenzhou-21 et élevées en orbite, a déclaré Zhang Jingbo, porte-parole de l'agence, lors d'une conférence de presse tenue à la veille du lancement de la mission Shenzhou-21.

Notant que c'est la première fois que la Chine mènera des expériences scientifiques impliquant des mammifères rongeurs dans l'espace, M. Zhang a indiqué que l'étude en orbite se concentrerait sur l'examen des effets des conditions spatiales, telles que la microgravité et l'espace confiné, sur le comportement de ces animaux.

Par la suite, les souris reviendront sur Terre à bord d'un vaisseau spatial, et d'autres recherches scientifiques seront menées pour étudier la réponse au stress et les changements adaptatifs de multiples tissus et organes des souris dans l'environnement spatial, a ajouté M. Zhang.

Pendant leur séjour en orbite, l'équipage de Shenzhou-21 mènera au total 27 nouveaux projets d'études scientifiques et d'applications. (Agence Xinhua)