La compagnie aérienne AZAL ajoute un Airbus A320neo à sa flotte

Bakou, 19 septembre, AZERTAC

La compagnie Air Azerbaïdjan (AZAL) a ajouté un nouvel Airbus A320neo à sa flotte dans le cadre de sa stratégie de modernisation à long terme.

Selon le service de presse de l’AZAL, ce nouvel avion offrira non seulement un confort optimal aux passagers, mais aussi une meilleure efficacité opérationnelle et une réduction de son impact environnemental.

Le nouvel Airbus A320neo est doté d'un intérieur moderne et d'équipements complets pour le confort des passagers. Un environnement agréable et confortable est créé à bord, offrant des conditions de voyage confortables aux passagers en classe business et économique. Pendant le vol, les passagers peuvent profiter de diverses options de divertissement et optimiser leur temps.

« La modernisation de notre flotte est l'un des axes majeurs de notre stratégie. L'Airbus A320neo offrira à nos passagers un niveau de confort et de service supérieur, tout en créant les conditions d'une exploitation plus respectueuse de l'environnement de nos vols », a déclaré Samir Rzayev, président de l'AZAL.