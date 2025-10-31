La coopération économique azerbaïdjano-hongroise discutée à Samarcande

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

En marge de sa visite de travail à Samarcande, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Peter Szijarto.

Au cours de cet entretien, les discussions ont porté sur les perspectives de développement des relations de partenariat stratégique existantes entre l'Azerbaïdjan et la Hongrie, les questions de coopération au sein des organisations régionales et internationales, ainsi que les projets futurs.

Le ministre Baïramov a souligné que le dialogue politique et stratégique, les visites mutuelles et les contacts entre les deux pays contribuaient au développement des relations de partenariat.

Un échange de vues a eu lieu sur les questions figurant à l’agenda de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Hongrie dans des domaines tels que l'économie, le commerce, les investissements, la sécurité énergétique, les ressources en énergies renouvelables, l'humanitaire, l'éducation et la culture.

La contribution de la Hongrie aux travaux de construction dans les territoires libérés de l’occupation a été saluée avec gratitude.