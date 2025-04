La Directrice exécutive d’ONU-Habitat visite l’ambassade d’Azerbaïdjan au Kenya

Bakou, 16 avril, AZERTAC

La Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Mme Anaclaudia Rossbach, a effectué ce mardi une visite de courtoisie à l’ambassade d’Azerbaïdjan au Kenya.

Lors de la rencontre avec l'ambassadeur Soultan Hadjiyev, la coopération dynamique entre l'Azerbaïdjan et l’ONU-Habitat a été évoquée. Les discussions ont également porté sur les priorités et objectifs communs liés à l'importance globale de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (FUM13) que l’Azerbaïdjan accueillera du 18 au 22 mai 2026. Mme Rossbach s'est déclarée satisfaite des activités et du soutien du gouvernement azerbaïdjanais dans les préparatifs du FUM13.